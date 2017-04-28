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Жители Ерзовки оказались отрезаны от Волгограда Печать
28.04.2017 15:55

Жители Ерзовки оказались отрезаны от Волгограда

Утро для жителей поселка Ерзовка началось с транспортного коллапса. Сегодня в рейс не вышел единственный маршрут №198 "Ерзовка-Волгоград".

Как сообщили "СоцИнформБюро" жители поселка, в пятницу, 28 апреля, они остались без транспорта. По имеющейся предварительной информации, маршрутки решили проверить на лицензию, а ее у большинства перевозчиков не оказалось, поэтому многие из них просто не вышли на маршрут.

Жительница Ерзовки Вера Б. рассказала корреспонденту, что сегодня прошел слух, что отменили маршрут вообще.

- Мои близкие не смогли сегодня уехать на работу. Толпа людей, маршруток нет. Пришлось вызывать такси. Причем, говорят, что несколько маршруток было, но везли только до 28-го километра, а дальше, как хотите. Знакомые пытались уехать с 9 утра, маршрутка пришла только в час дня. Сама видела, что в районе часа маршрутки стали появляться, - поделилась жительница поселка.

По словам Веры, люди переживают из-за отмены маршруток по городу. Для жителей Ерзовки это единственный транспорт до Волгограда. По её мнению, то, что сегодня произошло - это возмутительная ситуация. Жительница Ерзовки отметила, что на маршруте №198 всегда все нестабильно: нет графика, водители сами решают как и когда ездить, особенно по праздникам. Кроме того, Вера отметила постоянные очереди вечером на конечной в Тракторозаводском районе.

Надира Коннова
ФОТО: Влад Сосновский

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