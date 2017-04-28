Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора региона, колбасные изделия, салаты с яйцами, мясом, морепродуктами, заправленные майонезом, сметанными или йогуртовыми соусами, на природе могут быть опасными для здоровья. Также, специалисты не рекомендуют брать на пикники кондитерские изделия с кремом.

Вместо них в Управлении советуют взять на природу свежие овощи и зелень, шашлык делать из курицы, нежирной молодой баранины или рыбы. Также, ведомство рекомендует захватить фрукты, богатые витамином С. На свежем воздухе специалисты предлагают утолять жажду чистой негазированной водой, соками, морсами и зеленым чаем.

Кроме того, ведомство настоятельно советует взять на природу репелленты, которые помогут защититься от комаров и клещей.



Полина Макарова

ФОТО: Роспотребнадзор по Волгоградской области