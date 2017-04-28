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Население Волгограда становится старше Печать
28.04.2017 17:12

Население Волгограда становится старше

Волгоградстат опубликовал данные о социально-экономическом положении области. Оказалось, что за последние годы в регионе стало меньше молодежи.

Сегодня служба государственной статистки по региону опубликовала исследование «Волгоградская область в цифрах».

Согласно статистическим материалам, в 2016 году демографическая ситуация в области характеризуется сокращением числа местных жителей.

Численность населения на 1 января 2017 года составила 2 535 000 человек и уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 10 тысяч человек. За последние 5 лет данный показатель уменьшился на 50 тысяч человек.

Известно, в последнее время волгоградцы массово покидают родной край. За год его самостоятельно покинуло больше 60 тысяч человек.

Стоит отметить, что в период с 2012 года по 2014 год большую часть населения составляли молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет. Однако за последние 2 года основу населения стали составлять граждане от 30 до 39 лет.

Заметно увеличилось и число пенсионеров, в результате чего удельный вес трудоспособного населения уменьшился с 59,8% до 56,6%.

Интересно, что за ушедший год население Волгоградской области стало больше разводиться и меньше рожать детей.

В 2015 году на 1000 браков приходилось 589 разводов, а в 2016 году уже 689. Число родившихся в прошлом году составило 28 тысяч человек, что меньше показателя предыдущего года на 899 человек.

Возможно, это связано с относительно нестабильной ситуацией с заработком в регионе. Ведь всего за три года количество организаций и индивидуальный предпринимателей сократилось на 1979 единиц, а реальные располагаемые денежные доходы уменьшились на 8,8 % по сравнению с 2012 годом.

Отметим, что по данным за февраль, средняя зарплата в Волгоградской области составляет 25 тысяч рублей, что на 10 тысяч меньше, чем средняя зарплата по стране. Минимальный размер оплаты труда в Волгограде – 7500, при прожиточном минимуме в 9 тысяч.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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