В аэропорту Волгограда изменится работа терминалов

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, из-за выполнения международных рейсов терминалы «А» и «С» начнут работу в новом режиме.

С 29 апреля обслуживание всех внутренних рейсов будет происходить в терминале «А», а все заграничные полеты будут проходить через терминал «С».

Напомним, что с мая в воздушной гавани начнут больше летать самолетов в Санкт-Петербург и Стамбул.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»