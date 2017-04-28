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В аэропорту Волгограда изменится работа терминалов Печать
28.04.2017 17:53

В аэропорту Волгограда изменится работа терминалов

С 29 апреля вылеты международных и внутренних авиарейсов будут выполняться в разных терминалах.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, из-за выполнения международных рейсов терминалы «А» и «С» начнут работу в новом режиме.

С 29 апреля обслуживание всех внутренних рейсов будет происходить в терминале «А», а все заграничные полеты будут проходить через терминал «С».

Напомним, что с мая в воздушной гавани начнут больше летать самолетов в Санкт-Петербург и Стамбул.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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