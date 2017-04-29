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|В Волгограде перекроют улицу Гоголя и Университетский проспект
|29.04.2017 00:01
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Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации Волгограда, ограничение движения по улице Гоголя носит вынужденный характер. А именно, связано это с проведением дорожных работ. Будет ли толк от этих работ, автомобилисты смогут проверить, проехав по данному участку 1-го мая днем, когда ограничение будет полностью снято.
Также, с 8:00 часов 29-го апреля до 20:00 часов 30-го апреля, будет закрыто движение в подземной части транспортной развязки напротив торгово-развлекательного центра «Акварель», по направлению в сторону Кировского района на Университетском проспекте. Здесь, по сообщению все той же городской администрации, будут проводиться восстановительные работы. Объехать перекрытый участок дороги можно будет здесь же, по проспекту Университетский. Где конкретно пресс-служба мэрии не сообщила, но, по всей видимости, объезд будет осуществляться по наземной части проспекта.
Евгений Иванов,
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