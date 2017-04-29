ОАО ЕДКММ
В Волгограде перекроют улицу Гоголя и Университетский проспект Печать
29.04.2017 00:01

В Волгограде перекроют улицу Гоголя и Университетский проспект

 В городе-герое Волгограде ограничат движение автотранспорта по улице Гоголя и напротив ТРЦ «Акварель».


Данная заметка, касается непосредственного внимания всех автомобилистов, имеющих счастье проживать в многострадальном городе-герое Волгограде. Уже сегодня 28-го апреля, желающие проехать на автомобиле по улице Гоголя, с 22:00 полностью лишены такого права. Проезд по улице, носящей имя великого русского писателя, будет ограничен до 8:00 утра. Также, проезд по улице имени автора «Мертвых душ» не будет функционировать - с 22.00 часов 29-го апреля до 8:00 часов 30-го апреля, с 22:00 часов 30-го апреля до 8:00 часов 1-го мая. Те, кто не собирается идти пешком, а все-таки предпочтет преодолеть закрытый участок дороги на машине, могут объехать по улицам Коммунистической, Володарского, Мира.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации Волгограда, ограничение движения по улице Гоголя носит вынужденный характер. А именно, связано это с проведением дорожных работ. Будет ли толк от этих работ, автомобилисты смогут проверить, проехав по данному участку 1-го мая днем, когда ограничение будет полностью снято.

Также, с 8:00 часов 29-го апреля до 20:00 часов 30-го апреля, будет закрыто движение в подземной части транспортной развязки напротив торгово-развлекательного центра «Акварель», по направлению в сторону Кировского района на Университетском проспекте. Здесь, по сообщению все той же городской администрации, будут проводиться восстановительные работы. Объехать перекрытый участок дороги можно будет здесь же, по проспекту Университетский. Где конкретно пресс-служба мэрии не сообщила, но, по всей видимости, объезд будет осуществляться по наземной части проспекта.

Евгений Иванов,
фото из архива автора.

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru