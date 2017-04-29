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|Вице-президентом Сбербанка стала экс-советник Шойгу
|29.04.2017 04:05
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Ранее, Татьяна Завьялова занимала должность советника Министра обороны России Сергея Шойгу, а также работала на различных руководящих постах в ряде крупных медиа-холдингов.
- Переход на управление по принципу agile требует от нас, в том числе максимально креативной работы в маркетинге. Татьяна усилит нашу команду и поможет вывести коммуникации Сбербанка на новый уровень, - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.
Татьяна Завьялова занимала должность советника Министра обороны по взаимодействию с государственными структурами и общественными организациями с 2010 года.
Фото - Bankir.ru
Константин Родионов
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