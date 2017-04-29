Вице-президентом Сбербанка стала экс-советник Шойгу



Новым директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка России в должности старшего вице-президента назначена Татьяна Завьялова. Об этом ИА «Социнформбюро» сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Ранее, Татьяна Завьялова занимала должность советника Министра обороны России Сергея Шойгу, а также работала на различных руководящих постах в ряде крупных медиа-холдингов.

- Переход на управление по принципу agile требует от нас, в том числе максимально креативной работы в маркетинге. Татьяна усилит нашу команду и поможет вывести коммуникации Сбербанка на новый уровень, - отметил Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

Татьяна Завьялова занимала должность советника Министра обороны по взаимодействию с государственными структурами и общественными организациями с 2010 года.

Фото - Bankir.ru

Константин Родионов