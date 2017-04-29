Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Волгоградской областной Думы, результаты проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия "Волгофарм" стали предметом рассмотрения очередного заседания парламентского комитета по охране здоровья под председательством Натальи Семеновой.

"Ревизия проводилась по поручению главы региона Андрея Бочарова контрольно-счетной палатой региона и касалась деятельности аптечной сети в 2014-2016 гг.", - говорится в пресс-релизе облдумы.

О результатах проведенной проверки парламентариям доложил председатель региональной контрольно-счетной палаты Игорь Дьяченко. Аудиторы сделали вывод, что областной аптечный холдинг является финансово-устойчивым и платежеспособным предприятием.

"Все плановые значения ключевых показателей эффективности ГУП "Волгофарм" исполнены, существенных нарушений и неэффективного использования имущества не установлено... Выручка предприятия за 9 месяцев прошлого году выросла почти на 19%, прибыль – до 128 миллионов рублей", - отметил Дьяченко.

В облдуме подчеркнули, что "Волгофарм" является абсолютным лидером среди областных государственных предприятий по отчислениям части прибыли в региональный бюджет. Однако аудиторы предложили все же оптимизировать расходы, "несвязанные с профильной деятельностью аптечной сети – в основном это траты на благотворительность, социальные нужды, добровольное личное медицинское страхование и негосударственное пенсионное обеспечение сотрудников".

Напомним, проверка региональной КСП за период финансово-хозяйственной деятельности предприятия с 2014 по 2016 годы началась в период увольнения топ-менеджмента предприятия во главе с Натальей Божко. У аудиторов возникли претензии к добровольному личному страхование сотрудников, на которое за данный период было потрачено 3,5 миллиона рублей, еще 2,3 миллиона рублей только в 2015 году было перечислено в негосударственный пенсионный фонд "Империя". Кроме того, 2,7 миллиона рублей было потрачено на проведение культурно-массовых организаций: праздники, включая новогодние елки для детей сотрудников, и еще 100 тысяч рублей в рамках благотворительности получил от предприятия Волгоградский медуниверситет на поддержание научной деятельности, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИА "Волга-Каспий".

Особой строкой аудиторами отмечены траты на штатного психолога, которому за работу с сотрудниками в 2015 и 2016 году было выплачено порядка 500 тысяч рублей.

При этом в отчете КСП нет ни слова о покупке двух автомобилей – KIA Quoris стоимостью 3,6 миллиона рублей и Volkswagen Crafter, которые эксплуатируются нецелевым способом: автомобили находятся в личном распоряжении губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Все выявленные КСП нарушения и рекомендации касаются только поддержки и мотивации действующих сотрудников, на которые ГУП "Волгофарм" тратит многомиллионные суммы.

По оценке аудиторов, чистая прибыль предприятия за неполный 2016 года составила около 100 миллионов рублей. В бюджет Волгоградской области было перечислено порядка 70 миллионов рублей.

Анна Павлова