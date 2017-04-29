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В Волгограде закрытие тоннеля у "Акварели" привело к транспортному коллапсу Печать
29.04.2017 14:59

В Волгограде закрытие тоннеля у

Горожане в социальных сетях высказывают свое недовольство по поводу закрытия тоннеля. Стоит отметить, что официальная информация о закрытии появилась накануне поздно вечером.

Как сообщает "СоцИнформБюро", волгоградские автомобилисты и просто горожане, решившие посетить торговый центр в южной части города, оказались в самом эпицентре транспортного коллапса, который произошел по причине закрытия тоннеля у "Акварели".

В Волгограде закрытие тоннеля у

- Сорок минут со СХИ едем и только доползли до Волгу, - написал один пользователь.

- Пробка от Мира до "Акварели", - указал второй.

- Скажите спасибо, что не в рабочий день..., - резонно заметил третий.

Администрация Волгограда опубликовала на своем портале пресс-релиз накануне вечером, что, в связи с проведением восстановительных работ будет запрещено движение автомобилей в подземной части транспортной развязки напротив ТРЦ "Акварель" по направлению движения в Кировский район города на проспекте Университетском. Тоннель был закрыт для проезда в 8 часов утра в субботу, 29 апреля. Его открытие планируется в 20.00 в воскресенье, 30 апреля. Объезд транспортных средств осуществляется по проспекту Университетскому.

Кроме того, на время дорожных работ движение транспорта ограничили и по автомобильной дороге улицы Гоголя в границах от улицы Мира до улицы Коммунистической. Правда, работы здесь ведутся лишь в ночное время: с 22.00 часов 29 апреля до 08.00 часов 30 апреля, с 22.00 часов 30 апреля до 08.00 часов 1 мая. Автомобилистам предлагается объезд по улицам Коммунистической, Володарского и Мира.

Надира Коннова
ФОТО: Дмитрий Симаков, группа "Жесть Волгограда"

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