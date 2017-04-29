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В центре Волгограда запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018 Печать
29.04.2017 15:48

В центре Волгограда запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

На верхней террасе набережной им. 62-й Армии возле фонтана "Искусство" установили часы обратного отчета дней, часов и минут до старта Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, в центре города-героя установили специальные часы от официального спонсора FIFA. Они будут вести обратный отчет дней, часов и минут до старта ЧМ-2018 по футболу в России. Такие символы появятся в знаковых местах и аэропортах всех 11 городов-организаторов.

Торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета BUD Alcohol Free до Чемпионата мира состоялась в субботу, 29 апреля, в 14:00. В мероприятии приняли участие член Совета Федерации РФ олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области Аркадий Грушко, глава регионального комитета молодежной политики олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Кроме того, в церемонии принимал участие посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018, легенда "Ротора" Александр Никитин.

"Часы обратного отсчета BUDAF, оборудованные цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, Wi-Fi-роутером и камерой, уже стали яркой доминантой в городском пейзаже. Любой желающий может сделать памятные фотографии и отправить их себе на электронную почту, а после поделиться снимком в социальных сетях", - говорится в пресс-релизе администрации Волгоградской области.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области

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