В центре Волгограда запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2018

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, в центре города-героя установили специальные часы от официального спонсора FIFA. Они будут вести обратный отчет дней, часов и минут до старта ЧМ-2018 по футболу в России. Такие символы появятся в знаковых местах и аэропортах всех 11 городов-организаторов.

Торжественная церемония запуска Часов обратного отсчета BUD Alcohol Free до Чемпионата мира состоялась в субботу, 29 апреля, в 14:00. В мероприятии приняли участие член Совета Федерации РФ олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 года Волгоградской области Аркадий Грушко, глава регионального комитета молодежной политики олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Кроме того, в церемонии принимал участие посол Волгограда, города-организатора ЧМ-2018, легенда "Ротора" Александр Никитин.

"Часы обратного отсчета BUDAF, оборудованные цифровым таймером с календарем в виде судейской таблички, Wi-Fi-роутером и камерой, уже стали яркой доминантой в городском пейзаже. Любой желающий может сделать памятные фотографии и отправить их себе на электронную почту, а после поделиться снимком в социальных сетях", - говорится в пресс-релизе администрации Волгоградской области.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области