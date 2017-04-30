В регионе 1 мая обеспечивать охрану общественного порядка будут 1400 полицейских

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 1 мая в областном центре и населенных пунктах Волгоградского региона состоится ряд массовых мероприятий. В праздник Весны и Труда на территории области запланировано проведение более 70 массовых мероприятий, включая 4 первомайские демонстрации, 3 шествия, 17 митингов и 1 автопробег.

На улицы для обеспечения охраны общественного порядка выйдут 1400 полицейских, а также сотрудники Управления Росгвардии, курсанты Волгоградской академии МВД России и представители общественности.

- В местах проведения массовых мероприятий установят металлодетекторы и будут нести службу кинологи с собаками. К местам проведения мероприятий не будут допущены граждане в нетрезвом состоянии, имеющие при себе оружие, предметы, которые могут быть использованы в качестве такового, иные средства самообороны, а также напитки в стеклянной таре, - отметили в ведомстве.

На время прохождения колонн движение всех видов транспорта будет перекрыто. Кроме того, будет введено ограничение парковки транспортных средств. На дорогах области усилят наряды ГИБДД.

Надира Коннова

Фото: globallookpress