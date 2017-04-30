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Волгоградские огнеборцы отмечают 368 лет со Дня образования пожарной охраны России Печать
30.04.2017 12:08

Волгоградские огнеборцы отмечают 368 лет со Дня образования пожарной охраны России

Сегодня вся страна отмечает профессиональный праздник огнеборцев – одних их самых самоотверженных и преданных людей своему делу.

В современные дни противопожарная служба - это мощнейшая оперативная структура в составе МЧС России, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с пожарами, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях.

Торжественные мероприятия, приуроченные этой знаменательной дате, прошли во всех подразделениях пожарной охраны Волгоградской области. Наряду с предпраздничными мероприятиями, огнеборцы почтили память пожарных, которые погибли при исполнении служебного долга.

В день празднования 368-ой годовщины пожарной охраны по Первой продольной города Волгограда проехали раритетные пожарные автомобили прошлых лет и образцы современной пожарной техники, которая сейчас стоит на вооружении у огнеборцев.

В этом году в автопробеге приняли участие исторические машины ЗИС-5 и ГАЗ-51, а также мотоциклисты группы экстренного реагирования.

Автопробег стартовал утром в воскресенье, 30 апреля, от площади Дзержинского в Тракторозаводском районе. Далее колонна проехала по Первой продольной магистрали и финишировала на Центральной набережной, где в настоящее время проходит выставка пожарной техники.

Надира Коннова
ФОТО: Дмитрий Михайлов, группа "Жесть Волгограда"

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