Как сообщает "СоцИнформБюро", по итогам голосования Волгоград занял седьмое место, набрав чуть больше 51 тысячи голосов. В топ-5 миллионников вошли Москва, набравшая 171 021 голос, Санкт-Петербург (99309), Казань (65464), Тольятти (58566) и Уфа (58195).

Всего в акции "Аллея Славы" приняли участие 412 городов нашей страны. В 15 городах-победителях в честь Дня Победы будет высажено девять тысяч деревьев. Изначально организаторы акции планировали выбрать 9 городов-победителей, однако поняли, что маленькие города не могут конкурировать с большими, поэтому приняли решение разделить города на три категории: будет пять победителей городов мегаполисов, пять средних городов и пять маленьких городов.

Стоит отметить, что для того, чтобы вовлечь жителей своего города в активное голосование, администрации некоторых городов запустили много разных сюжетов по поводу акции "Аллея Славы". Так было сделано в Таганроге, Магнитогорске, Иваново и Красногорске.

Несмотря на то, что волгоградцы активно голосовали на протяжении всего времени проведения акции, чуда не случилось: девять тысяч деревьев ко Дню Победы не появятся в нашем городе.

Надира Коннова