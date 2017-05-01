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В Волгограде начал работать единый проездной Печать
01.05.2017 13:01

В Волгограде заработал единый проездной

С 1 мая в городе-герое действует единый проездной. С электронным билетом можно проехать на всех видах муниципального транспорта.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в администрации Волгограда, единый проездной на базе транспортной карты «Волна» можно оформить на 30, 50 или 120 поездок. Эти пакеты действуют в течение одного календарного месяца, оформление производится ежемесячно с 20 по 5 число. При этом стоимость поездки может снизиться до 15 рублей. Все будет зависеть от количества предоплаченных поездок.

- Использование предоплаченных поездок предусмотрено на всех видах муниципального общественного транспорта – в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в скоростном трамвае и автобусах дачных направлений. Ранее единого проездного на все виды муниципального транспорта в Волгограде не существовало, - отметили в мэрии.

Напомним, что транспортную карту «Волна» можно использовать как общегражданский, льготный, школьный или студенческий проездной, а также как электронный кошелек.

Полина Макарова
ФОТО: Администрация Волгограда

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