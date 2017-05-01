Первомайская демонстрация собрала около 20 тысяч волгоградцев

В День международной солидарности трудящихся в Волгоградской области прошли митинги и шествия с требованиями о достойных условиях труда. Всего в регионе мероприятия смогли собрать около 120 тысяч человек.

В областной столице Первомайская акция прошла под девизом «За достойную работу, зарплату, жизнь!».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе регионального Совета профессиональных союзов, около 20 тысяч волгоградцев с флагами и транспарантами прошли от площади Ленина до площади Павших борцов.

Во главе колонны прошли вице-губернатор Волгоградской области Александр Блошкин, глава Волгограда Андрей Косолапов, председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов, член Совета Федерации РФ Татьяна Лебедева, депутат Государственной Думы Анна Кувычко, председатель Комитета молодежной политики Волгоградской области Елена Слесаренко, член Общественной палаты, олимпийский чемпион Алексей Петров и многие другие.

Первомайское шествие по традиции завершилось митингом, на котором выступила председатель Волгоградского областного совета профсоюзов, председатель Общественной Палаты Татьяна Гензе, и праздничным концертом.

Отметим, что в этом году Первомайская демонстрация стала для города-героя юбилейной. Ровно 100 лет назад на Никольской площади Царицына (теперь это площадь им. Ленина) рабочие города впервые вышли на шествие и объявили об объединении всех профсоюзов.

Юлия Соболева

Фото: Волгоградский областной Совет профессиональных союзов, Администрация Волгоградской области