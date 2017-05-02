«Левада-Центр» выяснил, кто стал бы президентом, будь выборы 30 апреля 2017

Левада-Центр провел опрос, согласно которому 64% высказались за переизбрание, 22% хотели бы, чтобы на выборах через год его сменил другой человек. Затруднились дать конкретный ответ 14% голосовавших. Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля, в нем приняли участие 1600 человек из 137 населенных пунктов 48 регионов страны в возрасте от 18 лет.

Кроме этого, с 21 по 24 апреля социологи провели подобный опрос, спросив у участников, кому они отдали бы свой голос, будь выборы в ближайшее воскресенье. За Путина проголосовали 48%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского – 3%, за лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 3%, за министра обороны Сергея Шойгу, премьер-министра Дмитрия Медведева, лидера «Справедливой России» Сергея Миронова и оппозиционера Алексея Навального – по 1%.

Напомним, что президент Владимир Путин был избран на свой пост в 2012 году. Следующие выборы назначены на весну 2018 года. Информации о желании самого Путина баллотироваться на второй срок пока нет.

Анастасия Красновская, Москва

Специально для ИА «СоцИнформБюро»