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Путин подписал закон о сокращении отпусков для муниципальных служащих Печать
02.05.2017 11:32

Путин подписал закон о сокращении отпусков для муниципальных служащих

Президент России Владимир Путин одобрил закон, уточняющий условия предоставления отпуска муниципальным служащим. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Как сообщает "СоцИнформБюро", согласно документу, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые муниципальным служащим за выслугу лет, сокращаются до 10 дней.

При этом законом предусматривается, что муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в три календарных дня.

Кроме того, муниципальные служащие смогут воспользоваться неиспользованными днями отпуска или получить за них компенсацию.

Путин подписал закон о сокращении отпусков для муниципальных служащих

Путин подписал закон о сокращении отпусков для муниципальных служащих

Анна Павлова
ФОТО: Globallookpress

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