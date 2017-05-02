Путин подписал закон о сокращении отпусков для муниципальных служащих

Как сообщает "СоцИнформБюро", согласно документу, ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, предоставляемые муниципальным служащим за выслугу лет, сокращаются до 10 дней.

При этом законом предусматривается, что муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в три календарных дня.

Кроме того, муниципальные служащие смогут воспользоваться неиспользованными днями отпуска или получить за них компенсацию.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress