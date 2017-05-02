МРОТ сравняют с прожиточным минимумом

Как сообщает "СоцИнформБюро", глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 20 мая подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Данное решение приняли по итогам обсуждения в Госдуме отчета кабмина о работе в 2016 году. Ранее вице-премьер Ольга Голодец, курирующая социальный блок правительства, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручение повысить МРОТ.

По словам вице-премьера на уровне МРОТ в России в настоящее время зарплату получают 4,9 млн человек, а сам уровень ниже прожиточного минимума. Голодец уверена, что доведение уровня оплаты труда до конкурентоспособного даст серьезный выигрыш и производству экономики, и людям.

Сейчас минимальный размер оплаты труда составляет 7500 рублей. С июля его размер увеличат до 7800 рублей. При этом прожиточный минимум работающих россиян составляет 10466 рублей.

Анна Павлова