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|По Волгограду пройдет вторая волна отключения горячей воды
|02.05.2017 12:00
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С 18 апреля в городе стартовал плановый капитальный ремонт трубопроводов. Специалисты начали гидравлические испытания тепловых сетей, поэтому в разных районах города постепенно проводится отключение горячего водоснабжения.
В апреле концессионеры уже провели ряд отключений практический во всех районах города.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе «Концессии», в мае перекрывать ГВС будут с 8.00 до 24.00. При этом, возможно возобновление подачи раньше указанного срока.
Так, в Тракторозаводском районе с 16 по 18 мая 2017 года останутся без ГВС следующие улицы:
Ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
В Краснооктябрьском районе с 2 по 4 мая 2017 года отключат следующие улицы:
Ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33
С 16 по 18 мая 2017 года:
Ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14
В Центральном районе с 15 по 18 мая 2017 года отключения ожидаются по следующим адресам:
Ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а
В Дзержинском районе отключат с 4 по 17 мая 2017 года Детский сад №32
С 10 по 12 мая 2017 года:
Ул. Ангарская, 7б, 13
С 16 по 29 мая 2017 года:
Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 65, 68
С 17 по 19 мая 2017 года:
Б-р 30-летия Победы, 6, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
А в Ворошиловском районе 4 мая 2017 года придется потерпеть жителям трех улиц:
Ул. Буханцева, 20, 22
С 10 по 23 мая 2017 года:
Ул. Калинина, 11
С 24 мая по 13 июня 2017 года:
Ул. Баррикадная, 19, 19а
В Советском районе с 10 по 12 мая 2017 года достать тазик и ковшик придется тем, кто живет на:
Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
С 17 по 19 мая 2017 года:
Ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4
С 23 мая по 5 июня 2017 года:
Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162
С 23 мая по 5 июня 2017 года:
Ул. С. Чекалина, 3, 7, 8
С 11 по 24 мая 2017 года:
Ул. Курчатова, 10а, 18
С 25 мая по 7 июня 2017 года:
Ул. им. 64 Армии, 22а
В Красноармейском районе с 23 мая по 1 июня 2017 года будут отключены областной клинический наркологический диспансер и областной клинический кожно-венерологический диспансер.
Юлия Соболева
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