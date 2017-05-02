По Волгограду пройдет вторая волна отключения горячей воды

С 18 апреля в городе стартовал плановый капитальный ремонт трубопроводов. Специалисты начали гидравлические испытания тепловых сетей, поэтому в разных районах города постепенно проводится отключение горячего водоснабжения.

В апреле концессионеры уже провели ряд отключений практический во всех районах города.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе «Концессии», в мае перекрывать ГВС будут с 8.00 до 24.00. При этом, возможно возобновление подачи раньше указанного срока.

Так, в Тракторозаводском районе с 16 по 18 мая 2017 года останутся без ГВС следующие улицы:

Ул. 95-я Гвардейская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Ул. Андреева, 13

Ул. Атласова, 16

Ул. Баскунчакская, 5

Ул. Батова, 1, 3, 5, 9, 10

Ул. Баумана, 2, 4, 4а, 6, 8, 10, 16

Ул. Борьбы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19

Ул. Быкова, 4а

Ул. Дегтярёва, 1, 4, 4а, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 21, 23, 33, 35, 37, 51

Ул. Дзержинского, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 51а

Ул. Жолудева 2, 4, 6, 8, 9а, 11а, 12, 14, 15а, 16, 18, 19а, 20, 20а, 36, 38

Ул. Загорская, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13а

Ул. Клименко, 7, 7а, 9, 11

Пр. Ленина, 197, 197а, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 225, 227

Ул. Льговская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Ул. Луговского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11

Ул. Метростроевская, 3, 5, 7, 9, 11

Ул. Могилевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Ул. Ополченская, 5, 7, 9, 11, 12, 20, 44, 69

Ул. Рыкачёва, 6, 14, 16, 22, 24

Ул. С.-Щедрина, 1, 5, 7

Ул. Шурухина, 3, 5, 8, 18, 20, 24, 26, 32

Детские сады: № 73, 170, 177, 195, 205, 220, 238, 254, 260, 276, 278, 281, 293, 358

Медицинские учреждения: областной клинический наркологический диспансер, станция скорой помощи, детская поликлиника №17, клиническая поликлиника №1, наркологический кабинет, детская больница №2, роддом №1, женская консультация, противотуберкулезный диспансер, клиническая больница №4

Школы: № 1,3, 12, 17, 29, 94, межшкольный учебный комбинат, прогимназия, музыкальная школа № 2

В Краснооктябрьском районе с 2 по 4 мая 2017 года отключат следующие улицы:

Ул. 39-я Гвардейская, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 33

Ул. 4-х Связистов, 25а, 25б

Ул. Алехина, 7/1, 7/2, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7

Ул. Библиотечная, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Ул. Вершинина 5, 7, 24

Ул. Высокая, 18а,18б

Ул. Еременко, 42, 44, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Ул. Лермонтова, 30

Ул. Нестерова, 16, 16а

Ул. Новоремесленная, 13

Ул. Правды, 2, 4

Ул. Промышленная, 10

Ул. Р.Зорге, 38, 40, 42, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60

Ул. Репина, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 62, 62а, 64, 66, 68, 70

Детские сады: № 345, 357, 373, 386

Медицинские учреждения: областной геронтологический центр, детский противотуберкулёзный санаторий №3, областная детская клиническая больница, областной кожно-венерологический диспансер № 4, детская поликлиника № 1, женская консультация клинической больницы № 5

Школы: № 5, 49, 92

С 16 по 18 мая 2017 года:

Ул. Ватутина, 8, 10, 12, 14

Ул. Курильская, 5, 7, 9

Ул. Тарифная, 21, 23, 25, 27, 29, 31

Детский сад № 314

Школы: школа-интернат № 8, частная интегрированная школа

Ул. 39-я Гвардейская, 6, 8

Пер. Аэропортовский, 2, 6, 8

Ул. Богунская, 10а, 12, 16

Ул. Варшавская, 4, 6,7

Ул. Гончарова, 5, 7, 9

Ул. Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122

Ул. К.Цеткин, 5, 7

Ул. Короткая, 23, 25, 27

Ул. Кузнецова, 31/1, 55, 61, 63/1

Пр. Металлургов, 30, 32, 34

Ул. Таращанцев, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 34, 56

Ул. Штеменко, 2, 6а, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 45, 47

Ул. Хользунова, 3, 18/1, 18/а, 18/3, 24, 27, 32, 34, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38, 40, 42

Ул. Новоремесленная, 3, 5

Гимназии: № 12, 14

Детские сады: № 87, 128, 200, 253, 283, 379

Медицинские учреждения: поликлиника № 20, консультативно-диагностическая поликлиника № 1

Школы: лицей № 2, школа олимпийского резерва № 21, школы-сады № 5, 7

В Центральном районе с 15 по 18 мая 2017 года отключения ожидаются по следующим адресам:

Ул. 7-я Гвардейская, 6, 7, 12а, 17а

Ул. Бакинская, 13

Ул. Глазкова, 15, 23, 27

Ул. Дымченко, 8, 14, 18, 18а, 20

Ул. Землянского, 3, 5, 9

Пр. Ленина, 2, 2а, 5, 6, 41 б, 43/2, 50, 51а, 53, 56, 57, 60, 78а

Ул. Коммунальная, 18

Ул. Комсомольская, 6, 8

Ул. Краснознаменская, 6, 8

Ул. Ленина, 6, 11

Ул. Наумова, 14

Ул. Порт-Саида, 7а

Ул. Пражская, 1

Ул. Советская, 3, 26а, 28а, 36, 38

Ул. Чуйкова, 37

Детские сады: № 54, 95, 156, 198, 224, 354

Школы: музыкальная школа № 8, гимназия № 3, школа олимпийского резерва

Медицинские учреждения: Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер, детская инфекционная клиническая больница № 21, детская клиническая психбольница, дом ребенка, стоматологическая поликлиника №1, физиотерапевтическая поликлиника, пульмонологический санаторий, городская клиническая больница № 3, городская клиническая поликлиника №3

Прочие потребители: областной архив, Сбербанк, областная администрация, торговый центр «Европа-Сити-Молл», Ростелеком, отделение Академии

В Дзержинском районе отключат с 4 по 17 мая 2017 года Детский сад №32

С 10 по 12 мая 2017 года:

Ул. Ангарская, 7б, 13

Ул. Бурейская, 1, 1а, 1в, 1д

Ул. Жирновская, 9

Ул. К.Либкнехта, 13, 21

Пр. Маршала Жукова, 85, 95, 105, 115

Ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

Ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

Ул. Тимофеева, 10

Ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

Ул. Фастовская, 168

Ул. Хорошева, 46, 48

Ул. Щербина,10

Детские сады: № 10, 35, 261, 263, 265, 300, 380, 385

Медицинские учреждения: областная клиническая больница №1, областная клиническая психиатрическая больница №2, областная наркологическая больница, областная станция переливании крови, центр медицины катастроф, центр гигиены и эпидемиологии, госпиталь

Школы: № 67, 96

С 16 по 29 мая 2017 года:

Ул. 51-я Гвардейская, 53, 55, 57, 61, 65, 68

Ул. Восточно-Казахстанская, 16, 18

Ул. Космонавтов, 59, 61

Ул. Новорядская, 56, 58

Ул. Танкистов, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20

Детские сады: № 327, 333

Лицей № 7

С 17 по 19 мая 2017 года:

Б-р 30-летия Победы, 6, 15г, 15д, 16, 17а, 17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

Ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19

Ул. Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116

Ул. Аракская, 29, 31, 33, 35

Ул. Безымянная, 1

Ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112

Ул. Московская, 5а, 6а

Ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54

Ул. Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16

Ул. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

Ул. Хорошева, 14, 20

Детские сады: № 350, 355, 362

Поликлиника № 30

Школы: № 102, гимназия №11, ДШИ № 5, ДЮСШ по зимним видам спорта, школа-интернат

Прочие потребители: ФГУЗ «МСЧ ГУВД Волгоградской области»

А в Ворошиловском районе 4 мая 2017 года придется потерпеть жителям трех улиц:

Ул. Буханцева, 20, 22

Ул. Воркутинская, 3

Ул. Липецкая, 3, 3а

С 10 по 23 мая 2017 года:

Ул. Калинина, 11

Ул. Циолковского, 2

Детский сад № 280

С 24 мая по 13 июня 2017 года:

Ул. Баррикадная, 19, 19а

Ул. Бобруйская, 1, 1а;

Ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18

Ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17

Ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18

Ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Ул. Иркутская, 8

Ул. Калинина, 19, 21, 23, 25

Ул. Каменская, 4, 6, 8, 10

Ул. Канунникова, 9

Ул. Ким, 18

Ул. Клинская, 33, 34, 35

Ул. Ковровская, 4

Ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37

Ул. Краснослободская, 17, 19

Ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20

Ул. Лавочкина, 2, 6/1, 10/1, 10а

Ул. Липецкая, 5, 7

Ул. Моздокская, 3, 5, 7

Ул. Новоузенская, 10а

Ул. Огарёва, 1, 2, 7

Ул. Пугачевская 5г, 5д

Ул. Рабоче-Крестьянская 21, 25, 27

Ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

Ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29

Ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3

Детские сады: № 19, 28, 45, 65, 90, 130, 162, 199, 225, 234, 237, 269, 302, 310, 320, 337, 351

Медицинские учреждения: детская клиническая больница № 8, областная клиническая больница №3, поликлиники № 4, 6, детская поликлиника № 6, стоматологическая поликлиника № 9

Школы: № 21, 48, 77, гимназии № 4, 5, школа-интернат, детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1

Прочие потребители: МУК «Юность», Детско-юношеский центр Ворошиловского района

В Советском районе с 10 по 12 мая 2017 года достать тазик и ковшик придется тем, кто живет на:

Ул. Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

Ул. Аджарская, 16, 18, 35, 37

Ул. Логовская, 1, 2, 5

Ул. Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

Ул. Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

Ул. К.Маркса, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Ул. Л.Толстого, 1а, 1б, 5, 5а, 7

Пр. Университетский, 34

Ул. Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

Детский сад № 334

Школы: № 93, лицей «Лидер», школа-интернат № 7

С 17 по 19 мая 2017 года:

Ул. 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

Ул. 35-й Гвардейской, 1/1, 3/1, 4, 21

Ул. Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

Ул. Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

Ул. Балакирева, 2

Ул. им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

Ул. Владимирская, 53, 55, 64, 66, 68

Ул. Гвоздкова, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20

Ул. Даугавская, 5, 20

Ул. Запорожская, 3

Ул. Казахская, 1/7, 3, 6, 8, 8а, 10, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32

Ул. Калининградская, 2а, 21

Ул. им. академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

Ул. Комарова, 75, 79

Ул. Малиновского, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а

Ул. Мариупольская, 10, 12, 14

Ул. Новосибирская, 66

Ул. Песчанокопская, 13, 15, 17

Ул. Петровская, 9

Ул. им. Полухина, 2/1, 2/2

Ул. Родниковая, 14, 16, 18

Ул. Славская, 3, 10, 12

Ул. Сухова, 17, 19, 21, 25

Ул. Тимирязева, 1б, 11, 46, 50

Пр-т Университетский, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 49, 54, 71, 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

Ул. Шауляйская, 4а, 2а

Ул. Я.Купалы, 64, 65, 67, 67а, 69, 60

Детские сады: № 21, 26, 44, 140, 160, 180, 212, 215, 229, 244, 245, 246, 348, 359

Медицинские учреждения: детская поликлиника № 25, станция скорой медицинской помощи, клиническая больница № 11 (в том числе лабораторно-диагностический центр), клиническая больница № 7, детская поликлиника № 31, дом-интернат для престарелых и инвалидов

Школы: № 54, 106, 111, детская школа искусств № 8, гимназия №15, детско-юношеская спортивная школа № 14

Прочие потребители: НИИ агролесомелиорации, ВолГУ, спорткомплекс, Колледж нефти и газа, Центр детского технического творчества

С 23 мая по 5 июня 2017 года:

Ул. Волгоградская, 9, 11, 13, 162

Ул. Голубятникова, 9, 10, 12

Ул. Терешковой, 9

Медицинские учреждения: поликлиника № 31, поликлиника РЖД

В Кировском районе 4 мая 2017 года отключат Городскую клиническую больницу №1, 5 мая 2017 года Роддом №3, а 23 мая 2017 года Волгоградскую областную клиническую инфекционную больницу №1.

С 23 мая по 5 июня 2017 года:

Ул. С. Чекалина, 3, 7, 8

Детский сад № 153

Офтальмологическое отделение городской клинической больницы №1

С 11 по 24 мая 2017 года:

Ул. Курчатова, 10а, 18

С 24 мая по 6 июня 2017 года:

Ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78

Ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77

Ул. Р. Люксембург, 5, 9

Ул. Черемшанская, 28а

Ул. Кедровая, 19, 21

Гимназия № 9

Медицинские учреждения: стоматологическая поликлиника, детская поликлиника № 9

С 25 мая по 7 июня 2017 года:

Ул. им. 64 Армии, 22а

Ул. Козака, 96

Ул. К.Минина, 86

Детские сады: № 13, 228

Школы: № 110, школа «Воскресенье», школа-интернат «Надежда»

В Красноармейском районе с 23 мая по 1 июня 2017 года будут отключены областной клинический наркологический диспансер и областной клинический кожно-венерологический диспансер.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress