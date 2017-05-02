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В Волгограде пройдет Всероссийский конкурс имени Лидии Руслановой Печать
02.05.2017 12:54

В Волгограде пройдет Всероссийский конкурс имени Лидии Руслановой

С 5 по 7 мая в городе-герое пройдет XVI Всероссийский конкурс-фестиваль народного искусства имени заслуженной артистки РСФСР Л.А. Руслановой.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, участниками конкурса народного искусства станут фольклорные и инструментальные ансамбли, солисты-вокалисты и солисты-инструменталисты, мастера прикладного искусства. Оценивать выступления будут ведущие специалисты в области народного сольного и хорового, инструментального исполнительства.

Так, 5 мая с 10:00 до 15:00 на концертной площадке парка «Комсомольский сад» состоится открытие мероприятия. Также, в номинации «Фольклорные ансамбли» здесь выступят самодеятельные – детские, молодежные, профессиональные коллективы.

6 мая в 10:00 на сцену Концертного зала ДМШ № 1 г. Волгограда выйдут участники в номинациях «Солисты-инструменталисты» и «Инструментальные ансамбли». В это же время на открытой площадке Комсомольского сада начнутся конкурсные прослушивания в номинации «Солисты-вокалисты» в разных возрастных группах.

7 мая в 13:00 в парке «Комсомольский сад» состоится закрытие фестиваля и гала-концерт лауреатов.

Отметим, что мероприятие проводится ежегодно с 2000 года.

Полина Макарова
ФОТО: Администрация Волгограда

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