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|В Волгограде пройдет Всероссийский конкурс имени Лидии Руслановой
|02.05.2017 12:54
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, участниками конкурса народного искусства станут фольклорные и инструментальные ансамбли, солисты-вокалисты и солисты-инструменталисты, мастера прикладного искусства. Оценивать выступления будут ведущие специалисты в области народного сольного и хорового, инструментального исполнительства.
Так, 5 мая с 10:00 до 15:00 на концертной площадке парка «Комсомольский сад» состоится открытие мероприятия. Также, в номинации «Фольклорные ансамбли» здесь выступят самодеятельные – детские, молодежные, профессиональные коллективы.
6 мая в 10:00 на сцену Концертного зала ДМШ № 1 г. Волгограда выйдут участники в номинациях «Солисты-инструменталисты» и «Инструментальные ансамбли». В это же время на открытой площадке Комсомольского сада начнутся конкурсные прослушивания в номинации «Солисты-вокалисты» в разных возрастных группах.
7 мая в 13:00 в парке «Комсомольский сад» состоится закрытие фестиваля и гала-концерт лауреатов.
Отметим, что мероприятие проводится ежегодно с 2000 года.
Полина Макарова
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