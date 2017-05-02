В Волгограде ОНФ совершил первомайский демарш

Как сообщает Волгоградский репортер, 1 мая во время открытия митинга в Волгограде сопредседателем Общероссийского народного фронта Татьяной Гензе, представители организации демонстративно свернули флаги и покинули площадь Павших Борцов. Таким образом, члены ОНФ выразили несогласие с замалчиванием проблем, ведущих к социальной нестабильности в области.

При этом отмечается, что в своем выступлении на демонстрации Татьяна Гензе попыталась представить жизнь населения региона в радужном и счастливом свете. Ни тебе кризиса, ни необоснованного повышения ставок по кварплате до 9,8 %, ни искусственно созданных проблем с транспортом.

- У нас в регионе сложнейшая социально-экономическая ситуация, необоснованно поднимаются тарифы, искусственно разрушается транспортная инфраструктура, кошмарится малый и средний бизнес, а в это время нам с высокой трибуны рассказывают, что все прекрасно, а проблемы лишь исходят от злобного Запада. Может у стоявших на трибуне все прекрасно, но население думает совсем иначе. Демарш представителей ОНФ был вызван тем, что фронт, как президентская организация, является народным, и заниматься соучастием в замалчивании проблем, ведущих к социальной нестабильности в регионе не собирается, - заявляет источник со ссылкой на Волгоградский репортер.

Следует отметить, что из более чем 30 официальных представителей регионального штаба ОНФ, в колонне фронта присутствовали только четверо. Возможно, некоторым волгоградским «активистам» удобнее замалчивать «неудобные» проблемы региона в стенах офиса, а не на глазах у тысяч горожан.

Напомним, что на первомайской демонстрации так и не появился герой России и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он избежал появления перед публикой под предлогом отбытия в Дагестан в конце апреля, где он вместе с руководителем ГУВД Александром Кравченко проверяет работу правоохранительных органов.

Интересно, что ни представители ОНФ, ни глава региона, призванные защищать права граждан, либо молчат на публике о реальных проблемах Волгоградской области, либо вообще не говорят с населением.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация Волгоградской области