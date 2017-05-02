Путин подписал закон о разделении банков на две категории

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на портал правовой информации, президент РФ Владимир Путин подписал закон о разделении банков по перечню разрешенных операций.

Работающие в России кредитные организации разделятся на две категории: банки с универсальной и базовой лицензией. Согласно новому закону, с 1 января 2018 года "уровень" лицензии будет устанавливаться в зависимости от размера капитала.

Минимальный размер капитала банка с универсальной лицензией будет составлять 1 миллиард рублей, а для банков с базовой лицензией — 300 миллионов рублей. По новому закону, банки с базовой лицензией смогут открывать вклады для физических и юридических лиц, а также предоставлять им (с некоторыми ограничениями) кредиты, осуществлять переводы и куплю-продажу иностранной валюты. Банки с базовой лицензией не будут иметь право осуществлять ряд банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами.

Все работающие в настоящее время в России банки будут признаны банками с универсальной лицензией вплоть до момента получения банком нового разрешения на осуществление банковских операций.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress