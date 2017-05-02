ОАО ЕДКММ
МЧС предупреждает о максимальном сбросе воды на ГЭС Печать
02.05.2017 13:50

МЧС предупреждает о максимальном сбросе воды на ГЭС

Волжский гидроузел переходит к максимальному сбросу воды. Рыболовов, охотников и туристов предупреждают о возможной опасности нахождения в районе Волго-Ахтубинской поймы.

Федеральное агентство водных ресурсов постановило подготовиться Волжской ГЭС к началу увеличения сброса воды.

Как сообщается на официальном сайте Росводоресурсов, с 1 по 20 мая включительно Волгоградский гидроузел будет производить сброс по следующему графику:

С 1 по 4 мая - 18000 ±500 м³/с;
5 мая - 20000 ±500 м³/с;
6 мая - 22000 ±500 м³/с;
7 мая - 24000 ±500 м³/с;
С 8 по 20 мая - 25000 ±500 м³/с.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, всех жителей области предупреждают о том, что пребывание в районе Волго-Ахтубинской поймы туристических групп, охотников и рыболовов не безопасно из-за возможного подтопления территорий.

Юлия Соболева
Фото: Волжская ГЭС

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru