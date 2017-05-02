МЧС предупреждает о максимальном сбросе воды на ГЭС

Федеральное агентство водных ресурсов постановило подготовиться Волжской ГЭС к началу увеличения сброса воды.

Как сообщается на официальном сайте Росводоресурсов, с 1 по 20 мая включительно Волгоградский гидроузел будет производить сброс по следующему графику:

С 1 по 4 мая - 18000 ±500 м³/с;

5 мая - 20000 ±500 м³/с;

6 мая - 22000 ±500 м³/с;

7 мая - 24000 ±500 м³/с;

С 8 по 20 мая - 25000 ±500 м³/с.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, всех жителей области предупреждают о том, что пребывание в районе Волго-Ахтубинской поймы туристических групп, охотников и рыболовов не безопасно из-за возможного подтопления территорий.

Юлия Соболева

Фото: Волжская ГЭС