Молодые работники волгоградских сел получат господдержку

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгоградской области, общая выплата при наличии высшего образования составит 200 000 рублей, для обладателей среднего специального образования – 140 000 рублей.

- Одним из главных критериев является обязательство молодого специалиста отработать по трудовому договору не менее трех лет — с 2017 года действуют новые условия поддержки, и теперь выплаты предоставляются по окончании первого, второго и третьего годов, - пояснили в обладминистрации.

Сообщается, что в региональном комитете сельского хозяйства на рассмотрении находятся 70 заявок на получение господдержки, 27 молодых специалистов - уже получили выплаты.

Кроме этого, молодые работники села, также могут принять участие в программе по обеспечению жильем молодых семей и начинающих специалистов, проживающих в сельской местности.



Полина Макарова

ФОТО: Администрация области