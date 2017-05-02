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|Молодые работники волгоградских сел получат господдержку
|02.05.2017 13:54
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации Волгоградской области, общая выплата при наличии высшего образования составит 200 000 рублей, для обладателей среднего специального образования – 140 000 рублей.
- Одним из главных критериев является обязательство молодого специалиста отработать по трудовому договору не менее трех лет — с 2017 года действуют новые условия поддержки, и теперь выплаты предоставляются по окончании первого, второго и третьего годов, - пояснили в обладминистрации.
Сообщается, что в региональном комитете сельского хозяйства на рассмотрении находятся 70 заявок на получение господдержки, 27 молодых специалистов - уже получили выплаты.
Кроме этого, молодые работники села, также могут принять участие в программе по обеспечению жильем молодых семей и начинающих специалистов, проживающих в сельской местности.
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