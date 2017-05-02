Жителям Жирновска вернут переплаченные 5,2 млн рублей за отопление

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, 5,2 миллиона рублей переплаты будут возвращены жильцам 166 многоквартирных домов города Жирновска за отопление. Как оказалось, ресурсоснабжающая организация выставляла собственникам квартир завышенные платежи за отопление, в связи с чем областная инспекция Госжилнадзора заставила компанию пересчитать плату жителям.

Жители Жирновка стали начали подавать жалобы на завышенные счета за теплоснабжение многоквартирных домов. Инспекция Госжлнадзора провела проверку и установила, что ресурсная компания при начислениях применяла тариф, установленный для предыдущей ресурсоснабжающей организации, обслуживающей дома до июня 2016 года. Кроме того, выяснилось, что в домах, оснащенных приборами учета тепла, за основу принимались не показания счетчиков, а норматив потребления, что также противоречит нормам жилищного законодательства.

В результате ресурсоснабжающая организация приступила к проведению перерасчетов. Жильцам 9 многоквартирных домов уже возвращена плата в размере 324 тысяч рублей.

- В платежках за апрель, май, июнь и сентябрь будет отражен перерасчет по другим домам, - отметили в инспекции. - В итоге сумма возврата за переплаченное отопление составит 5,2 миллиона рублей.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгоградской области