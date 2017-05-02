В Волгоградской области ограничено посещение лесов



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в облкомприроды, подобная мера связана с обеспечением пожарной безопасности на территории региона. За соблюдением режима проследят инспекторы ведомства, а также работники лесничеств, сотрудники МЧС, правоохранительных органов, казачьих объединений и специалисты отделов охраны природных парков Волгоградской области.



Сообщается, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. Так, физические лица ждет штраф в размере до 5 тысяч рублей, юридические — до миллиона.



Кроме соблюдения правил пожарной безопасности, пребывание в лесах ограничат из-за плановой обработки деревьев от вредителей, которая проводится в эти дни на территории 12 лесничеств региона.



Добавим, что помимо запретительных мер ведомство организует профилактическую работу по предупреждению возникновения пожаров. В их числе - рейды, разъяснительные беседы с жителями области, экологические мероприятия в образовательных учреждениях.



Следует отметить, что любителям отдыха на свежем воздухе, облкомприроды предлагает туристические маршруты, которые объединяют в себе как интересные экскурсии, так и отдых на специально предназначенных для этого зеленых стоянках.

Полина Макарова

ФОТО: облкомприроды