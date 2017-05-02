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Генконсульство РФ в Анталье призывает россиян отказаться от употребления алкоголя Печать
02.05.2017 14:53

Генконсульство РФ в Анталье призывает россиян отказаться от употребления алкоголя

В турецкой Анталье запретили распивать алкогольные напитки в общественных местах. За нарушение запрета грозит штраф в размере 100 лир (около 1600 рублей).

Как стало известно "СоцИнформБюро", в турецкой провинции Анталья запретили распивать алкогольные напитки в общественных местах. В связи с этим туроператоры призывают российских туристов соблюдать правила страны.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) уточнила, что нарушившим запрет грозит штраф в размере 100 лир, что составляет около 1600 рублей. Под запретом для распития алкогольных напитков оказались парки, сады, скверы, открытые площадки, жилые кварталы, автодороги, пикниковые зоны и места проведения археологических раскопок. Кроме того, употреблять спиртное запрещено в зданиях вокзалов, на улице, в переулках, исторических местах и местах проведения культурных мероприятий. Также под запрет попали заброшенные здания, строительные площадки, помещения для банкоматов, прогулочные зоны в пределах границ муниципалитетов и любые транспортные средства.

Генконсульство РФ в Анталье призывает россиян в связи с введением запрета на употребление спиртных напитков не употреблять алкогольные напитки в запрещенных местах и не появляться на улице в нетрезвом виде.

Анна Павлова
ФОТО: Globallookpress

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