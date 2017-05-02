Одобренный властями курортный сбор вызвал негодование в соцсетях

Как стало известно "СоцИнформБюро", россияне не понимают, за что именно планируется ежедневный сбор в 100 рублей при практически разрушенной курортной инфраструктуре. По мнению пользователей Сети, для начала российским курортам надо подтянуть соотношение "цена-качество", а уже потом проводить эксперименты над людьми.

В Ассоциации туроператоров России согласились с тем, что несколько преждевременным было бы вводить такой сбор в настоящее время.

Напомним, правительство России одобрило законопроект о введении так называемого курортного сбора с 2018 года. Сбор будет взиматься в качестве эксперимента в четырех регионах России – Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Плата за пользование курортной инфраструктурой будет составлять 100 рублей в сутки с одного человека. Эксперимент будет длиться 5 лет - с 2018 по 2022 год.

Анна Павлова

ФОТО: Globallookpress