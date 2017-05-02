Детсадовцев Петров Вала кормили сомнительной рыбой

Инспекторы Россельхознадзора провели проверку дошкольных учреждений в Камышинском районе и выявила нарушения.

Так, было установлено, что МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида №121приобрел для приготовления мороженную треску в количестве 70 кг без ветеринарных сопроводительных документов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, данные документы должны подтверждать проведение санитарной экспертизы, устанавливающий качество и безопасность продукции.

Кроме этого, руководство не смогло подтвердить проведение дезинфекции в помещении пищеблока. В результате должное лицо было оштрафовано на 5 тысяч рублей.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress