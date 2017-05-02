Средняя цена на АИ-95 в Волгограде превысила 40 рублей за литр

Сегодня региональная Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные мониторинга производства нефтепродуктов и цен на них по состоянию на 2 мая 2017 года.

Так, согласно документу Волгоградстата, в начале мая цена на дизельное топливо составила 37, 27 рублей за литр.

Средняя цена за бензин АИ-92 составила 36, 85 рублей, а стоимость АИ-95 поднялась до 40,10 рублей.

Отметим, что по сравнению с ценами на волгоградское топливо в январе этого года средняя стоимость выросла. В начале года автомобилисты в среднем отдавали 35, 98 рублей за АИ-92 и 39,24 рубля за АИ-95.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»