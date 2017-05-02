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В Волгограде состоится слет казачьей молодежи Печать
02.05.2017 17:07

В Волгограде состоится слет казачьей молодежи

Волгоградцев приглашают на слет православной казачьей молодежи. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне с 6 по 14 мая в Советском районе города.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, гости слета окунутся в мир конного спорта, казачьих традиций, станут участниками общественных молодежных мероприятий. В программе запланированы региональные квалификационные семинары, «Кубок Волгоградской области по дистанционным конным пробегам «Сталинградские дороги славы 2017», «Кубок России по джигитовке памяти Ф.И. Елисеева».

Помимо этого, для участников слета подготовлен ряд мастер-классов. Среди них: «Джигитовка. Кремлевская школа верховой езды», «Стрельба из лука. Верховая стрельба из лука», «Спортивное метание ножа».

- В рамках слета будут организованы площадки РО ДОСААФ России по Волгоградской области, музея-панорамы «Сталинградская битва», пройдут круглые столы и дискуссионные сессии, - добавили в мэрии.

Полина Макарова
ФОТО: Администрация Волгограда

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