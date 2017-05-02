Волгоградцы начнут писать книгу судьбы

6 мая в 17:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится интерактивная программа «Книга судьбы».

Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области, участники новой программы совершат увлекательное путешествие по самым таинственным уголкам «Старой Сарепты» и напишут свою книгу судьбы. Кроме того, гостей музея-заповедника ждут сарептские подземелья XVIII века, мастер-класс, мини-квест, увлекательные истории, а также ответы на многие вопросы. - На жизненном пути человека встречаются разные книги, оставляющие следы в его судьбе. Но у каждого из нас своя личная история – личная книга судьбы, которую он создаёт сам, - сообщают организаторы. Полина Макарова

ФОТО: Комитет культуры Волгоградской области < Предыдущая Следующая >