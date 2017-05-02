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Волгоградцы начнут писать книгу судьбы Печать
02.05.2017 17:34

Волгоградцы начнут писать книгу судьбы

6 мая в 17:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится интерактивная программа «Книга судьбы».


Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе комитета культуры Волгоградской области, участники новой программы совершат увлекательное путешествие по самым таинственным уголкам «Старой Сарепты» и напишут свою книгу судьбы.

Кроме того, гостей музея-заповедника ждут сарептские подземелья XVIII века, мастер-класс, мини-квест, увлекательные истории, а также ответы на многие вопросы.

- На жизненном пути человека встречаются разные книги, оставляющие следы в его судьбе. Но у каждого из нас своя личная история – личная книга судьбы, которую он создаёт сам, - сообщают организаторы.

Полина Макарова
ФОТО: Комитет культуры Волгоградской области

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