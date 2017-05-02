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Арбитражный суд просит мэрию обосновать закрытие маршруток Печать
02.05.2017 18:09

Арбитражный суд просит мэрию обосновать закрытие маршруток

На очередном предварительном заседании по делу об отмене 87 волгоградских маршрутов администрацию попросили предоставить документы с обоснованием.

Сегодня в Арбитражном суде Волгоградской области состоялось очередное заседание по поводу отмены маршрутных такси в городе-герое.

Напомним, что в начале 2017 года председатель комитета транспорта администрации Волгограда Дмитрий Веркин принял решение об отмене большинства маршруток.

10 марта региональный УФАС выдал администрации предупреждение о том, что закрытие маршруток нарушает Закон о защите конкуренции. Однако городские власти решили обжаловать данное предупреждение в арбитражном суде. Известно, что судебное заседание пройдет 19 мая.

В ходе сегодняшнего предварительного рассмотрения дела суд предложил администрации Волгограда предоставить документы с обоснованием решения об отмене маршруток. Ранее эту информацию запрашивал и УФАС, однако безуспешно.

- В условиях здоровой конкуренции пассажиры должны иметь возможность самостоятельно выбирать на каком транспорте им добираться в то или иное место. Если маршрутки, как утверждает администрация Волгограда, населению не нужны, то отменять их не требуется, они естественным образом уйдут с рынка, - считает заместитель руководителя Волгоградского УФАС России Ольга Ячменева.

Отметим, что по волгоградскому сценарию сейчас развивается история с закрытием маршруток в Волжском.

Еще в октябре прошлого года администрация города спутника утвердила постановление о планировании регулярных пассажирских перевозок на период с 2016 по 2020 годы. Согласно тексту постановления, с 30 апреля на территории Волжского будут закрыты 7 маршрутов.

На прошлой неделе УФАС по Волгоградской области также выдал предупреждение городским властям о том, что решение о закрытии нарушает Закон о защите конкуренции.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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