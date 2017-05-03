В Волгограде по ночам рисуют дорожную разметку

Как сообщается на официальном сайте мэрии, в Волгограде начались работы по нанесению новой дорожной разметки. По проспекту Ленина рабочие уже завершили основной объем работ.

Власти обещают, что в скором времени дорожная разметка порадует волгоградских автомобилистов и на других магистралях областной столицы.

Кроме этого, дорожники взялись и за пешеходные переходы, которые обозначают бело-желтыми полосами для лучшей видимости в ночное время.

Отметим, что аукцион на выполнение работ по нанесению дорожной разметки был проведен еще в апреле.

Заказчиком работ выступило бюджетное учреждение «Северное», а победителем аукциона стало «Учебно-научно-производственное предприятие «Аспект».

Согласно документации закупки, данная фирма за 7,9 миллионов рублей должна провести в городе работы по нанесению разметки на всех главных улицах в Дзержинском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Центральном районах.

Интересно, что гарантийный срок многомилионных работ составляет всего 3 месяца с даты окончания выполнения работ.

Стоит отметить, что УНПП «Аспект» активно участвует и побеждает почти во всех аукционах, связанных с разметкой. С начала года фирма получила больше 20 миллионов за выполнение работ на территории Волгоградской области. В 2016 году сумма выигранных контрактов составила 126 миллионов рублей.

- Впервые за 20 лет в регионе созданы условия для привлечения организаций технически оснащенных и с хорошим опытом работы, - рапортует мэрия.

Однако, как стало известно ИА «СоцИнформБюро», компания «Аспект» аффилирована с депутатом Волгоградской городской Думы Михаилом Девятовым. Он, к слову, является членом комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности.

С 1991 по 2015 год Михаил Девятов являлся директором УНПП «Аспект», а теперь одним из учредителей «Аспекта» значится Девятова Нина Александровна, которая приходится родственницей депутату.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда