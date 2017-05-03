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|03.05.2017 11:52
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Автор инициативы в своем обращении, адресованном президенту РФ Владимиру Путину, Государственной Думе РФ и Волгоградской областной Думе указывает на тот факт, что в октябре 2014 года большинство регионов Поволжья перешло на так называемое постоянное "зимнее время", в том числе и Волгоградская область.
"Данное изменение нам не подходило изначально и практически сразу население стало обращаться с просьбами перейти в другую часовую зону,то есть перевести стрелки на 1 час вперёд от Москвы. Смещение рассветов на ночные часы,особенно в весенне-летний период и постоянная тьма вечерами (22 июня заход солнца в 20.08) не устраивают большинство жителей нашего региона", - отмечает Андрей Бочков.
Житель города Волжского указывает, что в течение 2015, 2016 и этого года многочисленные обращения в облдуму и другие структуры ничего не дали. За это время Астраханская и Саратовская область уже перешли на новое времяисчисление, однако в Волгоградской областной Думе данный вопрос на рассмотрение даже не выносился. При этом, проведенные опросы в Волгограде,Волжском, Михайловке, Камышине, Серафимовиче, Елани, Даниловке, ст. Преображенской, Кумылженской показали, что подавляющее большинство ЗА перевод времени.
"В ответах из областной Думы сообщалось, что будут учитываться экспертные оценки специалистов и результаты научных исследований. Но такое исследование уже проводилось в 2013 году "Федеральным научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения" по заданию Министерства образования и науки РФ, - напоминает автор петиции. - Согласно вышеуказанного исследования, Волгоградская область относится к зоне неоптимального десинхроза при зимнем исчислении времени, что увеличивает риски дополнительной заболеваемости населения".
Житель Волжского указывает на реальную угрозу здоровью, нехватку светлого времени для решения насущных проблем, рост аварийности на дорогах, ухудшение криминогенной обстановки, а также дополнительные финансовые траты на электричество и так уже обедневшего населения.
"На заключительном заседании Волгоградской областной Думы в 2016 году было обещано решить этот вопрос в 2017 году. И что же мы видим? Идёт месяц за месяцем и в итоге опять ничего! Необходимо безотлагательно принять все необходимые меры и решить наиважнейший вопрос для Волгоградской области по переводу региона в родную часовую зону МСК+1!", - отмечает автор инициативы.
Анна Павлова
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