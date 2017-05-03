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|Администрация изменила три городских маршрута
|03.05.2017 12:13
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Как сообщается на сайте городской администрации, данные решения были приняты исключительно по пожеланию самих волгоградцев.
Согласно нововведениям, маршрут №44 теперь будет следовать через улицу Краснополянскую, Колпинскую, проезд Дорожников, улицу Землячки, 8-ой воздушной Армии, Симонова, бульвар 30 лет Победы, улицу Качинцев и Джаныбековскую.
Затем маршрутки будут проезжать по улице Ангарской, Рокоссовского, Елецкой, Огарева и далее до Тулака.
У маршруток №40 изменится конечная остановка. Теперь микроавтобусы будут доезжать только до остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе.
Для жителей Кировского заработает маршрут №78 «Хлебзавод-ВолГУ». Теперь транспорт по этому маршруту будет ехать через переулок Печатный, улицу Писемского, Кирова, 64-й Армии, Университетский проспект и улицу Санаторную.
Юлия Соболева
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