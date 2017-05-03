Администрация изменила три городских маршрута

Как сообщается на сайте городской администрации, данные решения были приняты исключительно по пожеланию самих волгоградцев.

Согласно нововведениям, маршрут №44 теперь будет следовать через улицу Краснополянскую, Колпинскую, проезд Дорожников, улицу Землячки, 8-ой воздушной Армии, Симонова, бульвар 30 лет Победы, улицу Качинцев и Джаныбековскую.

Затем маршрутки будут проезжать по улице Ангарской, Рокоссовского, Елецкой, Огарева и далее до Тулака.

У маршруток №40 изменится конечная остановка. Теперь микроавтобусы будут доезжать только до остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе.

Для жителей Кировского заработает маршрут №78 «Хлебзавод-ВолГУ». Теперь транспорт по этому маршруту будет ехать через переулок Печатный, улицу Писемского, Кирова, 64-й Армии, Университетский проспект и улицу Санаторную.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»