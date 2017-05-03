ОАО ЕДКММ
Администрация изменила три городских маршрута Печать
03.05.2017 12:13

Администрация изменила три городских маршрута

На этот раз корректировки коснулись работы микроавтобусов, следующих по маршрутам №40, №44 и №78.

Как сообщается на сайте городской администрации, данные решения были приняты исключительно по пожеланию самих волгоградцев.

Согласно нововведениям, маршрут №44 теперь будет следовать через улицу Краснополянскую, Колпинскую, проезд Дорожников, улицу Землячки, 8-ой воздушной Армии, Симонова, бульвар 30 лет Победы, улицу Качинцев и Джаныбековскую.

Затем маршрутки будут проезжать по улице Ангарской, Рокоссовского, Елецкой, Огарева и далее до Тулака.

У маршруток №40 изменится конечная остановка. Теперь микроавтобусы будут доезжать только до остановки «Нефтяной техникум» в Советском районе.

Для жителей Кировского заработает маршрут №78 «Хлебзавод-ВолГУ». Теперь транспорт по этому маршруту будет ехать через переулок Печатный, улицу Писемского, Кирова, 64-й Армии, Университетский проспект и улицу Санаторную.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru