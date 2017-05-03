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|Российские физики знают, как предугадать турбулентность ясного неба
|03.05.2017 13:47
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Сложность этого явления в том, что его нельзя предсказать или выявить заранее, так как оборудование не может распознать приближение такой опасной зоны. Из-за того, что самолет попадает в зону внезапно, у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости пристегнуться. Таким образом, судно оказывается между сильными воздушными потоками, которые направлены в разные стороны, различаются по температуре и плотности.
Прибор можно переводить в любые точки планеты, а для его работы необходимо небольшого электрогенератора или обычной бытовой розетки.
«Установка разрабатывалась специально для анализа вариаций потока мюонов, в том числе, для отслеживания атмосферных процессов, и у нас большие надежды на то, что исследования турбулентности ясного неба будут востребованы. Основной вопрос для нас – это калибровка прибора на реальных событиях. Мы можем отследить любые процессы в атмосфере, где есть масштабные изменения градиента плотности. В инциденте над Таиландом сообщают о 700 метровой "воздушной яме": это означает, что в этой зоне была очень большая разреженность воздуха, и при помощи годоскопа мы бы ее обязательно увидели. Используя мюонную диагностику, мы можем в режиме реального времени наблюдать за атмосферой, исследовать и прогнозировать развитие мощных атмосферных явлений на высотах вплоть до 15 километров. Необходимо только создать сеть однотипных приборов», - пояснил Игорь Яшин.
Анастасия Красновская, Москва
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