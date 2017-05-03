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Российские физики знают, как предугадать турбулентность ясного неба Печать
03.05.2017 13:47

Российские физики знают, как предугадать турбулентность ясного неба

Турбулентность ясного неба, о которой заговорили после того, как самолет Boeing 777 компании «Аэрофлот» рейса «Москва - Бангкок» попал в «воздушную яму», научились предсказывать российские ученые.

Сложность этого явления в том, что его нельзя предсказать или выявить заранее, так как оборудование не может распознать приближение такой опасной зоны. Из-за того, что самолет попадает в зону внезапно, у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости пристегнуться. Таким образом, судно оказывается между сильными воздушными потоками, которые направлены в разные стороны, различаются по температуре и плотности.

Российские ученые из ИЯУ МИФИ предложили для решения данной проблемы применять установку «мюонный годоскоп», позволяющий в атмосфере отслеживать направления мюонов, то есть элементарных частиц, возникающих из-за взаимодействия космических протонов и ядер с атмосферой Земли. В атмосфере мюоны теряют энергию, и потом изменяется. Потеря энергии связана с характеристиками вещества атмосферы, в которой оказывается мюон. На показатели потерь влияют электромагнитные поля, температура, разреженность воздуха, содержание водяного пара. По изменениям мюонного потока можно предугадывать атмосферные процессы.

«Годоскоп фиксирует изменения каждого мюона, и мы получаем картинку атмосферы, подобную рентгеновской. Сегодня у нас работает стационарный годоскоп УРАГАН, а также разработан мобильный вариант детектора», - рассказал профессор Научно-образовательного центра НЕВОД НИЯУ МИФИ Игорь Яшин.

Прибор можно переводить в любые точки планеты, а для его работы необходимо небольшого электрогенератора или обычной бытовой розетки.

«Установка разрабатывалась специально для анализа вариаций потока мюонов, в том числе, для отслеживания атмосферных процессов, и у нас большие надежды на то, что исследования турбулентности ясного неба будут востребованы. Основной вопрос для нас – это калибровка прибора на реальных событиях. Мы можем отследить любые процессы в атмосфере, где есть масштабные изменения градиента плотности. В инциденте над Таиландом сообщают о 700 метровой "воздушной яме": это означает, что в этой зоне была очень большая разреженность воздуха, и при помощи годоскопа мы бы ее обязательно увидели. Используя мюонную диагностику, мы можем в режиме реального времени наблюдать за атмосферой, исследовать и прогнозировать развитие мощных атмосферных явлений на высотах вплоть до 15 километров. Необходимо только создать сеть однотипных приборов», - пояснил Игорь Яшин.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»
ФОТО:globallookpress

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