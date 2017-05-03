"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных бил....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|Туристические маршруты Волгоградской области - в финале конкурса «Диво России»
|03.05.2017 15:10
|
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации региона, Агентство развития туризма Волгоградской области в проекте представило пять экскурсионных маршрутов: «Дорогами мировых религий», «Как за Доном казаки гуляют», «Родина не по учебнику. Поселок Пятиморск», «Город-герой Волгоград» и «Прогулки по Царицыну».
Сообщается, что видеоролик об уникальных местах области, покажут в финале окружного смотра, который состоится 10-12 мая в Алуште.
Затем лидеры отбора поборются за победу на всероссийском фестивале, который откроется 30 мая в Москве. По итогам конкурса организаторы выпустят электронный каталог «Удивительные туристские места России». Лучшие ролики представят Россию на Первом международном видеофестивале «Диво Евразии».
Всего в регионе за 2016 год появилось четыре новых маршрута по районам. Столько же планируется открыть и в этом году. В настоящее время в Волгоградской области действуют больше 260 экскурсионных проектов. В результате чего отмечается рост числа гостей региона. Так, в 2016 году регион посетили 930 тысяч человек, что на 111 тысяч больше, чем в 2015 году.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:44
В Волгограде пройдет ежегодная акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
-
15:43
В Волгоград прибывает икона Богородицы "Экономисса"
-
15:10
Туристические маршруты Волгоградской области - в финале конкурса «Диво России»
-
14:53
В Волжском пьяный мужчина открыл стрельбу в почтовом отделении
-
14:39
Под Волгоградом изъято больше 7 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем
-
14:17
В Волгограде жители дома по улице Еременко рискуют жизнью, заходя в лифт
-
13:50
В Волгограде автобус компании "Питеравто" высадил горожан посреди дороги
-
13:47
Российские физики знают, как предугадать турбулентность ясного неба
-
13:34
За сутки в Волгоградской области сгорели два стареньких ВАЗа
-
13:18
В Волгограде голый мужчина вызвал переполох на улице
-
13:12
Два волгоградца за вознаграждение прописали у себя мигрантов
-
12:13
Администрация изменила три городских маршрута
-
12:12
Волгоградец застраховал кредит у мошенника
-
11:52
Жители Волгоградского региона требуют снова вернуться к вопросу о переводе часов
Самое читаемое
-
14:53
В Волжском пьяный мужчина открыл стрельбу в почтовом отделении
-
14:39
Под Волгоградом изъято больше 7 тысяч бутылок с контрафактным алкоголем
-
14:17
В Волгограде жители дома по улице Еременко рискуют жизнью, заходя в лифт
-
13:50
В Волгограде автобус компании "Питеравто" высадил горожан посреди дороги
-
13:34
За сутки в Волгоградской области сгорели два стареньких ВАЗа
-
13:18
В Волгограде голый мужчина вызвал переполох на улице
-
13:12
Два волгоградца за вознаграждение прописали у себя мигрантов
Последние комментарии
-
"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
-
Слава Герою России - губернатору. >>
-
-
В Волгограде жители дома по улице Еременко рискуют жизнью, заходя в лифт
-
Зато электроэнергию общедомовую сэкономят и мышцы накачаются... >>
-
-
Жители Волгоградского региона требуют снова вернуться к вопросу о переводе часов