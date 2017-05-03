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Туристические маршруты Волгоградской области - в финале конкурса «Диво России» Печать
03.05.2017 15:10

Туристические маршруты Волгоградской области - в финале конкурса «Диво России»

Видеопрезентация «Турмаршруты Волгоградской области» вышла в финал IV фестиваля-конкурса «Диво России - 2017» по Южному и Северо-Кавказскому округам.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации региона, Агентство развития туризма Волгоградской области в проекте представило пять экскурсионных маршрутов: «Дорогами мировых религий», «Как за Доном казаки гуляют», «Родина не по учебнику. Поселок Пятиморск», «Город-герой Волгоград» и «Прогулки по Царицыну».

Сообщается, что видеоролик об уникальных местах области, покажут в финале окружного смотра, который состоится 10-12 мая в Алуште.

Затем лидеры отбора поборются за победу на всероссийском фестивале, который откроется 30 мая в Москве. По итогам конкурса организаторы выпустят электронный каталог «Удивительные туристские места России». Лучшие ролики представят Россию на Первом международном видеофестивале «Диво Евразии».

Всего в регионе за 2016 год появилось четыре новых маршрута по районам. Столько же планируется открыть и в этом году. В настоящее время в Волгоградской области действуют больше 260 экскурсионных проектов. В результате чего отмечается рост числа гостей региона. Так, в 2016 году регион посетили 930 тысяч человек, что на 111 тысяч больше, чем в 2015 году.

Полина Макарова
ФОТО: Администрация области

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