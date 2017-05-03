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|В Волгограде пройдет ежегодная акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
|03.05.2017 15:44
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Акция проходит ежегодно в память о жертвах синдрома приобретенного иммунодефицита. Об этом сообщает комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.
Главной аудиторией мероприятия в основном является молодежь, студенты и старшеклассники. В рамках акции их проинформируют о способах заражения и лечения, о профилактике против вирусов, о социально-поведенческих факторах и многом другом.
Цель проекта заключается в качественном информировании молодежи о проблемах распространения ВИЧ, а также формировании ответственного отношения к собственному здоровью.
Полина Макарова
ФОТО: Областной комитет по делам национальностей и казачества
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