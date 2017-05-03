В Волгограде пройдет ежегодная акция «СТОП ВИЧ/СПИД»

Акция проходит ежегодно в память о жертвах синдрома приобретенного иммунодефицита. Об этом сообщает комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

Главной аудиторией мероприятия в основном является молодежь, студенты и старшеклассники. В рамках акции их проинформируют о способах заражения и лечения, о профилактике против вирусов, о социально-поведенческих факторах и многом другом.

Цель проекта заключается в качественном информировании молодежи о проблемах распространения ВИЧ, а также формировании ответственного отношения к собственному здоровью.

Полина Макарова

ФОТО: Областной комитет по делам национальностей и казачества