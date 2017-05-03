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В Волгоград прибывает икона Богородицы "Экономисса" Печать
03.05.2017 15:43

В Волгоград прибывает икона Богородицы По многочисленным просьбам волгоградцев в храм Похвалы Пресвятой Богородицы прибывает образ Божией Матери «Игуменья Афона» или «Экономисса», который был написан монахами Святой Горы.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Волгоградской епархии, традиционная встреча с молебном перед святыней состоится 4 мая в 10.00. Икона будет принесена в волгоградский храм с Афона уже в третий раз, верующие горожане обращались к ней с молитвенными просьбами в мае 2015 года и июне 2016 года.

Святыня будет находиться в Волгограде с 4 по 14 мая. Ежедневно будут служиться молебны, за которыми все уповающие на защиту Божией Матери смогут вознести Ей свои молитвенные просьбы, либо поблагодарить за живое участие в устроении своей жизни.

К Пресвятой Богородице можно обращаться с любыми вопросами: об устроении семейного очага, об умножении в сердцах любви, от избавления от грехов, страстей, вредных привычек.

Храм находится в Ворошиловском районе, остановка "Кинотеатр "Мир".

Анна Павлова
ФОТО: пресс-служба Волгоградской епархии

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