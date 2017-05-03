

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в целях предотвращения возгораний в городских лесничествах организовано ежедневное патрулирование, ведется опашка минерализованных полос, ремонтируются дороги противопожарного назначения. Кроме того, большое внимание специалисты уделяют разъяснительной работе с населением.

- Субботники прошли во всех участковых лесничествах - общими усилиями с территории городских лесов было вывезено порядка 20 кубометров бытового мусора, - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, на этой неделе в Кировском и Красноармейском лесничествах начались работы по опашке минерализованных полос. До начала лета здесь обработают больше тысячи километров минполос и семь километров противопожарных дорог.

Отметим, что общая площадь пяти участковых лесничеств региона составляет более 13 тысяч гектаров. Для предотвращения пожаров на их территории организована уборка сухостоя и мусора. Помимо этого, в лесничествах ежедневно дежурят патрульные группы.

Напомним, что с 1 мая в регионе введены ограничения на посещение лесов, гражданам запрещен въезд в лесные массивы на автомобилях, также нельзя разводить костры и сжигать мусор. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Полина Макарова

ФОТО: Администрация города