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|В волгоградских лесах начались противопожарные мероприятия
|03.05.2017 16:17
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- Субботники прошли во всех участковых лесничествах - общими усилиями с территории городских лесов было вывезено порядка 20 кубометров бытового мусора, - подчеркнули в мэрии.
Кроме того, на этой неделе в Кировском и Красноармейском лесничествах начались работы по опашке минерализованных полос. До начала лета здесь обработают больше тысячи километров минполос и семь километров противопожарных дорог.
Отметим, что общая площадь пяти участковых лесничеств региона составляет более 13 тысяч гектаров. Для предотвращения пожаров на их территории организована уборка сухостоя и мусора. Помимо этого, в лесничествах ежедневно дежурят патрульные группы.
Напомним, что с 1 мая в регионе введены ограничения на посещение лесов, гражданам запрещен въезд в лесные массивы на автомобилях, также нельзя разводить костры и сжигать мусор. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей.
Полина Макарова
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