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В волгоградских лесах начались противопожарные мероприятия Печать
03.05.2017 16:17

В волгоградских лесах проходят противопожарные мероприятия

В связи с установившейся в регионе сухой и жаркой погодой специалисты принимают меры по предотвращению возгораний.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, в целях предотвращения возгораний в городских лесничествах организовано ежедневное патрулирование, ведется опашка минерализованных полос, ремонтируются дороги противопожарного назначения. Кроме того, большое внимание специалисты уделяют разъяснительной работе с населением.

- Субботники прошли во всех участковых лесничествах - общими усилиями с территории городских лесов было вывезено порядка 20 кубометров бытового мусора, - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, на этой неделе в Кировском и Красноармейском лесничествах начались работы по опашке минерализованных полос. До начала лета здесь обработают больше тысячи километров минполос и семь километров противопожарных дорог.

Отметим, что общая площадь пяти участковых лесничеств региона составляет более 13 тысяч гектаров. Для предотвращения пожаров на их территории организована уборка сухостоя и мусора. Помимо этого, в лесничествах ежедневно дежурят патрульные группы.

Напомним, что с 1 мая в регионе введены ограничения на посещение лесов, гражданам запрещен въезд в лесные массивы на автомобилях, также нельзя разводить костры и сжигать мусор. Штраф за нарушение правил пожарной безопасности составляет от 1,5 до 5 тысяч рублей.

Полина Макарова
ФОТО: Администрация города

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