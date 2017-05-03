Ольга Жинжикова предложила все волгоградские стройки сделать произведениями искусства

На своей странице в социальной сети Facebook официальный представитель «Концессии Водоснабжения» обратилась с предложением к строительным компаниям.

- У меня предложение к волгоградским и не только волгоградским компаниям, ведущим строительства на городских территориях. Вот мы, "Концессии водоснабжения", оформили картинами художника Лосева свою главную стройку - Разгуляевский коллектор. Точнее, мы еще не дооформили, работы еще идут. Но шила в мешке не утаишь, и конечно, все уже увидели замечательного Лосева. Коллеги-строители, а не хотите ли вы присоединиться к нашей акции и сделать красивее свой город? - написала Ольга Жинжикова.

По её мнению, логотипы - это замечательно, однако всему остальному человечеству "плевать с высокой крыши на чьи-то корпоративные предпочтения". А на искусство, считает Ольга, не плевать. Поэтому и выступила жительница Волгограда с предложением подобрать хорошие оцифрованные картины и договориться с правообладателем о размещении.

- В городских музеях с этим проблем нет, все только за, чтобы вынести искусство на улицы городов. Вопрос, который в самом неспешном режиме можно решить за неделю, а в спешном - за два дня (проверено на себе!), - отметила в Facebook Ольга.

Возможно, на призыв Ольги обратят внимание строительные компании, ведь, как она сама отметила, "печатному станку все равно, что печатать на оформлении для строительных заборов - логотипы, лозунги или картины, а с картинами город становится ярче, и людям приятно".

Анна Павлова

ФОТО: Ольга Жинжикова