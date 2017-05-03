Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, эскизы победителей были выбраны из почти сотни творческих работ.

Напомним, конкурс на лучшее оформление волгоградской транспортной карты "Волна" стартовал 3 апреля. На рассмотрение в конкурсную комиссию поступило около 100 работ от оформителей всех возрастов. Работы как в цифровом формате, так и на бумажном носителе поступали в конкурсную комиссию каждый день. В рамках конкурса до полуночи 30 апреля было открыто Интернет-голосование на приз зрительских симпатий.

Лидером голосования стал Виктор Верхошапов. Волгоградец на конкурс прислал три варианта оформления, и один из них более всех остальных понравился Интернет-пользователям. В награду победитель зрительского голосования получил от организаторов свою заслуженную награду - проездной билет на автобус до конца 2017. Теперь Виктор сможет без ограничений пользоваться автотранспортом на муниципальных маршрутах.

Ценными призами по итогам творческого состязания награждены еще трое оформителей. Третьего места в конкурсе «Твой Волгоград – твоя «Волна» был удостоен Михаил Медведев. Волгоградец предложил оформить транспортную карту в стиле старинного билета на проезд. Михаилу вручили проездной билет, позволяющий до конца текущего года бесплатно пользоваться любыми городскими автобусами.

Второе место занял молодой дизайнер Даниил Богомолов, который обратился к названию транспортной карты "Волна" и современному стилю в графике. Ему была вручена экшен-камера: волгоградец как раз пробует свои силы в операторском искусстве.

Победителем творческого состязания стал Максим Морковкин. Его эскиз, по решению жюри, ляжет в основу оформления волгоградской транспортной карты "Волна" лимитированной серии. За свой труд, а также соблюдение всех условий конкурса и творческий подход обладатель первого места получил современный смартфон.

- Транспортные карты ограниченной серии горожане смогут использовать как электронный кошелек или общегражданский проездной билет. Лимитированные карты будут распределены по всем точкам продаж и пополнения. Для их приобретения необходимо назвать кодовое слово. А вот что это за слово - можно узнать в группах транспортной карты "Волна" в социальных сетях, - прокомментировали в мэрии.

Анна Павлова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда