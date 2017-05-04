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|«Последний звонок» - запретить, торжественную линейку - установить
|04.05.2017 10:02
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СоцИнформБюро» председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.
Напомним, что ранее с идеей запретить «Последний звонок», установив жесткий формат торжественной линейки, выступали директора столичных школ. Так, по их мнению, дети смогут более полноценно подготовиться к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). О том, что думают сами выпускники по этому поводу, информации пока не сообщалось.
Анастасия Красновская, Москва
ФОТО: Администрация Волгограда
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