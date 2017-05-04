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«Последний звонок» - запретить, торжественную линейку - установить Печать
04.05.2017 10:02

«Последний звонок» - запретить, торжественную линейку - установить

Родители московских школьников выступили с предложением отменить празднования «Последнего звонка», вместо этого устраивать обычную торжественную линейку, сообщает «СоцИнформБюро» председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования Москвы Людмила Мясникова.


«Мы поддерживаем идею заменить «Последние звонки» на обычные торжественные линейки, так как «последний звонок» не является для ребят последним, ярким и запоминающимся днем. Ведь впереди их ждут экзамены, которые требуют сосредоточенности и внимания. «Последний школьный звонок» все-таки ближе к торжественной линейке, чем к прогулкам на катерах и лимузинах», - отметила Мясникова.

Напомним, что ранее с идеей запретить «Последний звонок», установив жесткий формат торжественной линейки, выступали директора столичных школ. Так, по их мнению, дети смогут более полноценно подготовиться к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). О том, что думают сами выпускники по этому поводу, информации пока не сообщалось.

Анастасия Красновская, Москва
Специально для ИА «СоцИнформБюро»

ФОТО: Администрация Волгограда

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