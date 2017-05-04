9 мая в Волгоград приедут иностранные делегации

С 9 по 10 мая в Волгограде пройдет международная конференция с участием городов, пострадавших в годы войны. Город-герой посетят 19 участников из 8 стран.

Иностранные гости примут участие в праздновании 72-й годовщины Великой Победы: посетят парад на площади Павших борцов, возложат цветы к Вечному огню, поднимутся на Мамаев курган и побывают в музее-панораме «Сталинградская битва».

На второй день делегации примут участие в пленарных заседаниях и подиумных дискуссиях, посвященных проблемам международного сотрудничества и сохранению культурного наследия.

Юлия Соболева

Фото: Волгоградская городская дума