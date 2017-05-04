"Волгоградский автобусный парк" выдает чеки с чужим ИНН
Транспортная компания, которая является «дочкой» нашумевшего «Питеравто», указывает на проездных бил....
Андрей Бочаров заметно опускается в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал исследование о деятельности губернаторов. Ок....
|Какие мероприятия ждут волгоградцев 9 мая
|04.05.2017 11:15
|
День Победы в городе-герое Волгограде по традиции начнется с возложения венков и цветов на Мамаевом кургане.
В 7:30 представители власти, силовых и правоохранительных органов, а также общественных организаций отдадут дань памяти защитников Отечества на главной высоте России.
В 10:00 на площади Павших Борцов состоится парад. По главной площади города пройдут части Волгоградского гарнизона, регионального ГУ МЧС России, Волгоградской академии МВД и кадетского казачьего корпуса имени Недорубова.
В 11:00 на Аллее Героев начнут свою работу стилизованные солдатские привалы и солдатские кухни. Здесь же пройдет выставка исторической техники. На нижней террасе Центральной набережной в это же время состоится фестиваль "Дети мира и дети войны".
В 12:00 начнется акция "Бессмертный полк". Жители и гости города-героя пройдут от Дома Павлова до вершины Мамаева кургана.
В 13:00 у подножия мемориального комплекса состоится торжественное открытие Аллеи России.
В 19-00 на нижней террасе Центральной набережной начнется большой праздничный концерт с участием Александра Маршала.
Завершением Дня Победы станет праздничный салют.
Анна Павлова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:53
В Октябрьском районе полиция задержала браконьеров-рецидивистов
-
11:50
Волгоградцам раздадут 10 тысяч георгиевских лент
-
11:18
На вокзале Волгограда исполнят песни военных лет
-
11:15
Какие мероприятия ждут волгоградцев 9 мая
-
10:56
9 мая в Волгоград приедут иностранные делегации
-
10:50
В Волгограде полиция задержала подозреваемых в поджоге Ауди Q5
-
10:48
Волгоградский чиновник заплатит штраф за невнимательность к проблемам горожан
-
10:20
Под Волгоградом юноша погиб в ДТП на отцовской машине
-
10:02
«Последний звонок» - запретить, торжественную линейку - установить
-
09:56
В Волгограде разыскивается распространитель детской порнографии
-
09:39
Адвокат оппозиционера Развозжаева разоблачил Навального. ВИДЕО
-
09:01
Двое волгоградцев идут под суд за кражу автокранов
-
03.05.2017 20:31
Девушка прикурила сигарету от горящей свечи в храме
-
03.05.2017 20:09
В Волгограде наградили авторов лучшего оформления транспортной карты "Волна"
Самое читаемое
-
11:53
В Октябрьском районе полиция задержала браконьеров-рецидивистов
-
10:50
В Волгограде полиция задержала подозреваемых в поджоге Ауди Q5
-
10:48
Волгоградский чиновник заплатит штраф за невнимательность к проблемам горожан
-
10:20
Под Волгоградом юноша погиб в ДТП на отцовской машине
-
09:56
В Волгограде разыскивается распространитель детской порнографии
-
09:39
Адвокат оппозиционера Развозжаева разоблачил Навального. ВИДЕО
-
09:01
Двое волгоградцев идут под суд за кражу автокранов
Последние комментарии
-
Адвокат оппозиционера Развозжаева разоблачил Навального. ВИДЕО
-
А шо такое? Чё--анального? А чё--не ходора? Вроде ходор-вор--ранг ом поболя. А ..лошарик..--ше ... >>
-
А я согдасен с Мишанькой и Василием, если Навальный станет президентом, то Алексею придётся сортиры чистить ... >>
-
-
В Волгограде ОНФ совершил первомайский демарш
-
Да проблемы серьезные пока у власти находятся "воры с 90х", как к примеру во Фролово. Когда то город ... >>
-
-
В Волгограде будут судить работников автомойки за убийство напарника
-
I need tо to thank you for this excellent read!! I absolutely loved evеry little bit oof it. I hve ... >>
-
-
Жители Волгоградского региона требуют снова вернуться к вопросу о переводе часов
-
Ответ из Кремля по поводу отмены маршруток не устроил волгоградцев
-
Когда же наши власти услышат простых людей?! сокращение дистанции маршрутки №40 вообще добило! как ... >>
-