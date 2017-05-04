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Какие мероприятия ждут волгоградцев 9 мая Печать
04.05.2017 11:15

Стало известно, какие мероприятия пройдут в Волгограде 9 мая

В Волгоградском регионе пройдут более 100 крупных памятных, культурных, молодежных и спортивных мероприятий, приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

День Победы в городе-герое Волгограде по традиции начнется с возложения венков и цветов на Мамаевом кургане.

В 7:30 представители власти, силовых и правоохранительных органов, а также общественных организаций отдадут дань памяти защитников Отечества на главной высоте России.

В 10:00 на площади Павших Борцов состоится парад. По главной площади города пройдут части Волгоградского гарнизона, регионального ГУ МЧС России, Волгоградской академии МВД и кадетского казачьего корпуса имени Недорубова.

В 11:00 на Аллее Героев начнут свою работу стилизованные солдатские привалы и солдатские кухни. Здесь же пройдет выставка исторической техники. На нижней террасе Центральной набережной в это же время состоится фестиваль "Дети мира и дети войны".

В 12:00 начнется акция "Бессмертный полк". Жители и гости города-героя пройдут от Дома Павлова до вершины Мамаева кургана.

В 13:00 у подножия мемориального комплекса состоится торжественное открытие Аллеи России.

В 19-00 на нижней террасе Центральной набережной начнется большой праздничный концерт с участием Александра Маршала.

Завершением Дня Победы станет праздничный салют.

Анна Павлова

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