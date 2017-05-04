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На вокзале Волгограда исполнят песни военных лет Печать
04.05.2017 11:18

На вокзале Волгограда исполнят песни военных лет

Для волгоградцев и гостей города в здании железнодорожного вокзала состоится концерт, посвященный 72-й годовщине Великой Победы.

Сегодня, 4 мая, в 14.30 в Волгограде пройдет праздничная акция «Вокзалы Победы».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, с творческими номерами в здании вокзала выступят студенты Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и учащиеся школы-интерната №7 ОАО «РЖД».

Кроме этого, духовой оркестр Волгоградской консерватории П.А. Серебрякова исполнит популярные мелодии военных лет.

Вход для всех желающих свободный.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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