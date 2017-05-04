На вокзале Волгограда исполнят песни военных лет

Для волгоградцев и гостей города в здании железнодорожного вокзала состоится концерт, посвященный 72-й годовщине Великой Победы. Сегодня, 4 мая, в 14.30 в Волгограде пройдет праздничная акция «Вокзалы Победы». Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Приволжской железной дороги, с творческими номерами в здании вокзала выступят студенты Волгоградского техникума железнодорожного транспорта и учащиеся школы-интерната №7 ОАО «РЖД». Кроме этого, духовой оркестр Волгоградской консерватории П.А. Серебрякова исполнит популярные мелодии военных лет. Вход для всех желающих свободный. Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро» < Предыдущая Следующая >