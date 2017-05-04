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|Волгоградцам раздадут 10 тысяч георгиевских лент
|04.05.2017 11:50
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в мэрии, георгиевские ленты будут раздавать по всему Волгограду. При этом, волонтеры напомнят горожанам о славном подвиге солдат в военные годы, о мужестве и героизме, проявленном на полях сражений.
Так, в Красноармейском районе получить ленты можно будет на остановках «Бульвар им. Энгельса», «Кинотеатр «Юбилейный» и «Строитель» с 16:00 до 17:00.
Жителям Кировского района их будут вручать в сквере Доблести и Славы с 8:30 до 11:00.
В Советском районе волонтеры будут работать по адресу пр. Университетский, д. 26 и д. 40 с 13:00 до 14:00, в Ворошиловском районе - перед кинотеатром «КиноМакс» с 15:00 до 17:00, в городском детском парке - с 17:00 до 19:00.
В Центральном районе акция пройдет на Аллее Героев с 9:00 до 10:00, площади им. В.И.Ленина - с 13:00 до 14:00, в парке «Комсомольский сад» - с 17:00 до 18:00, на Привокзальной площади, остановке «Улица им. Рокоссовского» и Предмостной площади (возле магазина «Современник») - с 13:00 до 14:00.
В Дзержинском районе получить георгиевскую ленточку у волонтеров можно будет в парках «Семейный» и «Русь», сквере у памятника Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову по ул. им. Хорошева с 16:00 до 17:00, в Краснооктябрьском районе - на остановках «Ул. им. Титова», «Ул. им. Штеменко» и «Северный рынок» - с 14:00 до 15:00
В Тракторозаводском районе акция пройдет на территории возле памятника защитникам Сталинграда (рядом с ТРК «Диамант»), остановка скоростного трамвая «ВГТЗ», площадь Аттракционов в микрорайоне Спартановка с 16:00 до 17:00.
Напомним, впервые в России акция «Георгиевская ленточка» появилась весной 2005 года. С тех пор идея создания символа праздника Победы оказалась обществом очень востребованной. Георгиевская лента стала неотъемлемым атрибутом Дня Победы, знаком уважения и памяти подвига Великой Победы.
Однако, некоторые волгоградцы принимают этот символ за своеобразный аксессуар.
Оранжево-черная лента – это один из элементов ордена Святого Георгия, наряду с крестом и звездой. Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским частям. Также многие боевые награды носились на Георгиевской ленте.
Поэтому, повязывая ленточку, помните, что это - символ военной доблести. В связи с этим повязывать ее нужно соответственно.
Полина Макарова
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