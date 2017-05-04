В Центральном районе приступили к ремонту Краснознаменской

Как сообщается на официальном сайте мэрии, дорожные работы на улице Краснознаменской ведутся преимущественно в ночное время, чтобы не перекрывать движение автомобилистам.

На данном этапе рабочие уже произвели фрезерование изношенного слоя асфальта. Теперь дорогу будут покрывать новым асфальтобетоном.

Отметим, полное восстановление Краснознаменской улицы от Глубокоовражной до набережной им. 62-й Армии обойдется в 42 миллиона рублей.

За эти средства подрядчик ООО «ТрансСервис» должен будет полностью обновить 1,7 км дорожного полотна.

Гарантийный срок составит 4 года с даты окончания работ на объекте. Полностью ремонт будет завершен к концу лета.

После ремонта на дороге должна будет появиться и разметка, которую за 7,9 миллионов нарисует компания УНПП «Аспект».

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда