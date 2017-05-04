В Волгограде высадят деревья в виде цифр «2018»

Специалисты комитета природных ресурсов Волгоградской области, члены школьного лесничества «Дубрава», сотрудники Волгоградской природоохранной прокуратуры и волонтеры приступили к созданию геоглифа – живого узора из деревьев.

Эмблема «2018» появится возле аэропорта Волгограда и займет площадь в три гектара. Каждый элемент эмблемы будет размером с футбольное поле: длинна 70 метров, ширина – 40. Увидеть гигантский рисунок можно будет из иллюминатора самолета.

Планируется, что на создание геоглифа будет потрачено больше 10 тысяч вязов, которые на долгие годы останутся волгоградцам как напоминание о чемпионате мира по футболу FIFA 2018™.

Юлия Соболева

Фото: Комитет по подготовке ЧМ-2018 Волгоградской области