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Волгоградские студенты провели массовый танцевальный флешмоб ко Дню Победы Печать
04.05.2017 13:39

Студенты ВолГУ провели массовый танцевальный флешмоб ко Дню Победы

Студенты Волгоградского государственного университета накануне Дня Победы провели танцевальный флешмоб "Встреча поколений".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ВолГУ, нНа Университетском проспекте полсотни студентов в танце символически изобразили встречу молодых людей 2017 года и 40-х годов прошлого века. Ребята были одеты в наряды военных лет и, соответственно, современные студенческие толстовки.

Студенты ВолГУ провели массовый танцевальный флешмоб ко Дню Победы

Ключевым моментом флешмоба стало появление на дороге ретро-автомобилей. Их пассажиры передали студентам ветки сирени. В свою очередь ребята раздали цветы проезжающим мимо автомобилистам, а также пассажирам общественного транспорта и прохожим, поздравив с наступающим праздником Великой Победы.

Волгоградские студенты провели массовый танцевальный флешмоб ко Дню Победы

Одна из авторов флешмоба, студентка института управления и региональной экономики ВолГУ Эдита Карапетян воделилась своими ощущениями.

- Я почувствовала себя участницей тех далеких событий мая 1945 года, - сказала девушка. - Такие флешмобы напоминают людям, что если бы не подвиг наших предков, то нас бы не было.

Волгоградские студенты провели массовый танцевальный флешмоб ко Дню Победы

Анна Павлова
ФОТО: Пресс-служба ВолГУ

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